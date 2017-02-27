Эспозито и Ротенберг вошли в координационный совет ХК "Куньлунь"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пекинский ХК "Куньлунь Ред Стар" объявил о создании Международного координационного совета клуба.

Как говорится в сообщении пресс-службы ХК, советниками по стратегическому развитию стали легендарный в прошлом игрок НХЛ, обладатель двух Кубков Стэнли и множества индивидуальных призов Фил Эспозито и первый вице-президент ФХР, член Правления и Совета директоров КХЛ, Совета директоров СКА Роман Ротенберг,

"Советником по техническому развитию стал выдающийся тренер Майк Кинэн - единственный в мире специалист, приводивший свои команды к победам и в Кубке Стэнли, и в Кубке Гагарина", - говорится также в сообщении.

Еще один известный в прошлом игрок НХЛ, обладатель Кубка Стэнли-95 в составе "Нью-Джерси Дэвилз" Бобби Карпентер занял пост советника по подбору игроков. Скотти Макферсон, имеющий за плечами многолетний опыт тренерской работы в NCAA and ECHL, а также деятельности в роли скаута и агента, назначен директором по глобальному развитию "Куньлунь Ред Стар".

Наряду с ними в Международный координационный совет вошли действующие главные тренеры клубных команд: Владимир Юрзинов (первой), Александр Барков (молодежной) и Диджит Мёрфи (женской).

В качестве главной задачи на ближайшее время озвучено "создание в клубе полноценной инфраструктуры, которая превратит его в мощную хоккейную организацию, включающую в себя команды всех уровней пирамиды КХЛ: фарм-клуб в ВХЛ, молодежную команду в МХЛ, а также женскую в ЖХЛ".

ХК "Куньлунь Ред Стар" является дебютантом КХЛ. По итогам регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 команда завоевала место среди участников плей-офф – розыгрыша Кубка Гагарина.