Главные новости
В РоссииПодготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск скоройВ РоссииДворкович не нашел нарушений в действиях руководства "Почты России"В миреГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
Спорт КХЛ-2016/17

Эспозито и Ротенберг вошли в координационный совет ХК "Куньлунь"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пекинский ХК "Куньлунь Ред Стар" объявил о создании Международного координационного совета клуба.

Как говорится в сообщении пресс-службы ХК, советниками по стратегическому развитию стали легендарный в прошлом игрок НХЛ, обладатель двух Кубков Стэнли и множества индивидуальных призов Фил Эспозито и первый вице-президент ФХР, член Правления и Совета директоров КХЛ, Совета директоров СКА Роман Ротенберг,

КХЛ-2016/17

"Советником по техническому развитию стал выдающийся тренер Майк Кинэн - единственный в мире специалист, приводивший свои команды к победам и в Кубке Стэнли, и в Кубке Гагарина", - говорится также в сообщении.

Еще один известный в прошлом игрок НХЛ, обладатель Кубка Стэнли-95 в составе "Нью-Джерси Дэвилз" Бобби Карпентер занял пост советника по подбору игроков. Скотти Макферсон, имеющий за плечами многолетний опыт тренерской работы в NCAA and ECHL, а также деятельности в роли скаута и агента, назначен директором по глобальному развитию "Куньлунь Ред Стар".

Наряду с ними в Международный координационный совет вошли действующие главные тренеры клубных команд: Владимир Юрзинов (первой), Александр Барков (молодежной) и Диджит Мёрфи (женской).

В качестве главной задачи на ближайшее время озвучено "создание в клубе полноценной инфраструктуры, которая превратит его в мощную хоккейную организацию, включающую в себя команды всех уровней пирамиды КХЛ: фарм-клуб в ВХЛ, молодежную команду в МХЛ, а также женскую в ЖХЛ".

ХК "Куньлунь Ред Стар" является дебютантом КХЛ. По итогам регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 команда завоевала место среди участников плей-офф – розыгрыша Кубка Гагарина.

Теги: хоккей, КХЛ, ХК Куньлунь
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Результат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулированРезультат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
Матч, в котором было зафиксировано 20 автоголов, будет переигранПодробнее
Директор "Байкал-Энергии" объяснил провокацией 20 автоголов в матчеДиректор "Байкал-Энергии" объяснил провокацией 20 автоголов в матче
Глава Минспорта РФ назвал цирком произошедшее в чемпионате России по хоккею с мячом и потребовал наказать всех причастных к проведению встречиПодробнее
Лыжники Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМЛыжники Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМ
Второе место заняла Италия, третьей стала ФинляндияПодробнее
Хоккеист Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатахХоккеист Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатах
Он стал первым автором этого достижения в отечественном хоккееПодробнее
Боксеры Мэнни Пакьяо и Амир Хан проведут супербой в апрелеБоксеры Мэнни Пакьяо и Амир Хан проведут супербой в апреле
Ранее предполагалось, что знаменитый филиппинец встретится с Джеффом Хорном, но этот бой в ближайшее время не состоитсяПодробнее
Россияне завоевали 16 медалей по итогам двух дней Всемирных военных игрРоссияне завоевали 16 медалей по итогам двух дней Всемирных военных игр
Сборная ВС России лидирует в общекомандном зачетеПодробнее
Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спортаУстюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта
Серебро и бронзу получили норвежцы - Мартин Йонсруд Сундбю и Финн-Хоген Крог соответственноПодробнее
Британский боксер Джошуа пообещал нокаутировать Кличко в титульном поединкеБританский боксер Джошуа пообещал нокаутировать Кличко в титульном поединке
Джошуа пожаловался, что рефери обычно не дают ему "добить" соперникаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Все фотогалереи
Цитата дня

Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним - доска, и детишки сидят рядами

Ольга Голодец раскритиковала советское наследие в школах

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск скоройВ РоссииДворкович не нашел нарушений в действиях руководства "Почты России"В миреГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаВ РоссииПесков разъяснил мониторинг Кремлем проблем в экономике регионов
Трамп предложил увеличить военный бюджет США на $54 млрд
Более половины россиян заметили улучшение качества российского кино
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Голодец предложила уйти от прямоугольности классов в российских школах
Сергей Иванов предложил ввести утилизационный сбор для производителей пакетов
Дворкович не нашел нарушений в действиях руководства "Почты России"
В Вене задержан работавший советником Ющенко фигурант "дела Фирташа"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи