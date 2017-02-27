Спорт

В Сочи завершились Всемирные военные игры

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - III Всемирные военные игры, проходившие в Сочи, объявлены закрытыми, флаг Всемирных военных игр передан Германии - стране, принимающей соревнования в 2021 году.

"Мы продемонстрировали успехи военного спорта, нашу открытость и готовность к сотрудничеству. Мы доказали, что можем честно бороться и уважать друг друга. Главный результат игр заключается в том, что мы стали значительно ближе друг к другу. Соревнования в Сочи - важный шаг в укреплении мира на нашей планете", - заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии закрытия игр.

Торжество началось с награждения победителей биатлонной гонки патрулей. Президент Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким Аль-Шино и замминистра обороны РФ вручили спортсменам заслуженные награды.

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Специальный приз - Кубок лучшей команде - Аль-Шино вручил российским спортсменам. Награду получил начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Олег Боцман.

Затем глава Сочи Анатолий Пахомов передал флаг CISM военному атташе Германии бригадному генералу Райнеру Швальбу, так как именно ФРГ выиграла право провести Всемирные военные игры в 2021 году, и игры были объявлены закрытыми.

После официальной части церемонии зрители увидели на экранах самые яркие моменты соревнований, затем начался ледовый спектакль "Зимние звезды России" с участием фигуристов Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова. Также в шоу приняли участие солистка Мариинского театра Елена Ушакова, пианист Александр Синчук, акробаты на льду и воздушные гимнасты. Завершили представление участники проекта "Голос" Глеб Матвейчук и Ксана Сергиенко.

Теги: Сочи, Всемирные военные игры
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