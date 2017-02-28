Спорт Инвестфорум "Сочи 2017"

Стадион ЦСКА получит название "ВЭБ Арена"

ВЭБ вложил в строительство стадиона в Москве $240 млн

Стадион ЦСКА получит название "ВЭБ Арена"
Вид на строящийся стадион ЦСКА в Москве
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Новый стадион ПФК ЦСКА в Москве, строительство которого завершилось в прошлом году, получит название "ВЭБ Арена". Соответствующее соглашение во вторник в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали глава ВЭБа Сергей Горьков и президент ЦСКА Евгений Гинер. Точная дата переименования стадиона (ныне "Арена ЦСКА имени Григория Федотова") будет объявлена позднее, сообщил на церемонии подписания Горьков.

"ВЭБ Арена" - это не только проект спортивной инфраструктуры, но и проект инфраструктуры города. В комплекс входит и гостиница, и большой коммерческий офисный центр, и стадион, и спортивная школа, то есть это проект и социальной инфраструктуры", - сказал глава банка.

"4 марта открывается совершенно новый этап чемпионата. Играют ЦСКА и "Зенит", извечные противники и соперники. И мы рады, что этот матч, который будет открывать стадион, будет проходить на "ВЭБ Арене", - добавил он. По словам Горькова, ВЭБ сумел продолжить финансирование строительства стадиона в сложный для себя период.

"Когда у ВЭБа не было денег на финансирование и приостановилось строительство, а нам нужно было сдавать его вовремя, мы с большим трудом нашли деньги, чтобы достроить стадион и сдать его вовремя", - отметил он. Ранее Горьков сообщал, что ВЭБ вложил в строительство стадиона ЦСКА в Москве $240 млн. Набсовет ВЭБа одобрил 7-летний кредит на строительство стадиона ЦСКА в 2012 году. Общая стоимость инвестиций в строительство стадиона оценивалась в $350 млн. Стадион является залогом по кредиту ВЭБа.

В минувшем августе стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию, затем был поставлен на кадастровый учет. 1 сентября Управление Росреестра по Москве провело госрегистрацию права собственности АО "ПФК ЦСКА" на спортивный объект - футбольный стадион "Арена ЦСКА". 4 сентября армейский клуб провел первую игру на новой арене - в товарищеской встрече против столичного "Торпедо". Первую официальную игру на новом стадионе футболисты ЦСКА провели 10 сентября 2016 года с "Тереком".

Стадион рассчитан на 30 тыс. мест, а площадь всего комплекса составляет более 170 тыс. кв. м. В 2018 году "Арена ЦСКА" будет предоставлена для тренировок команд-участниц чемпионата мира по футболу в России.

Продажа названия стадиона - распространенная практика как за рубежом, так и в России. Новый стадион московского "Спартака", носит название "Открытие Арена" (по названию крупного частного банка).

Теги: ЦСКА, Москва, ВЭБ, Сочи 2017
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

ВЭБ вложил $240 млн в стадион ЦСКА

Спорт
Россиянин Никита Кучеров признан игроком дня в НХЛРоссиянин Никита Кучеров признан игроком дня в НХЛ
Второй звездой дня признан еще один российский игрок - Александр РадуловПодробнее
ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка ГагаринаЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Минское "Динамо" сократило отставание в серии с "Локомотивом", а московское "Динамо" увеличило преимущество в серии с "Торпедо"Подробнее
В Сочи завершились Всемирные военные игрыВ Сочи завершились Всемирные военные игры
Флаг соревнований передан Германии, которая проведет их у себя в 2021 годуПодробнее
СКА стал первым четвертьфиналистом Кубка ГагаринаСКА стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина
Серию 1/8 финала он выиграл у "Витязя" по победам о счетом 4-0Подробнее
Результат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулированРезультат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
Матч, в котором было зафиксировано 20 автоголов, будет переигранПодробнее
Директор "Байкал-Энергии" объяснил провокацией 20 автоголов в матчеДиректор "Байкал-Энергии" объяснил провокацией 20 автоголов в матче
Глава Минспорта РФ назвал цирком произошедшее в чемпионате России по хоккею с мячом и потребовал наказать всех причастных к проведению встречиПодробнее
Лыжники Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМЛыжники Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМ
Второе место заняла Италия, третьей стала ФинляндияПодробнее
Хоккеист Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатахХоккеист Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатах
Он стал первым автором этого достижения в отечественном хоккееПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в Бразилии10 фото
28 февраля
Карнавал в Бразилии
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКаждый четвертый россиянин испытал потребность в продовольственных картахКультураВозможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его женуВ РоссииМинюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"ЭкономикаРоспотребнадзор оштрафовал Uber за введение в заблуждение пассажиров
В ЛДПР предложили проводить Единый день голосования по средам
Благоустройство Садового кольца в Москве в 2017 г. оценили почти в 12 млрд руб.
Европарламент рассмотрит принятый в РФ закон о декриминализации домашнего насилия
У правозащитницы Зои Световой провели обыск
Главного тренера "Байкала-Энергии" призвали уйти в отставку
Роспотребнадзор оштрафовал Uber за введение в заблуждение пассажиров
Стадион ЦСКА получит название "ВЭБ Арена"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи