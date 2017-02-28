Стадион ЦСКА получит название "ВЭБ Арена"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Новый стадион ПФК ЦСКА в Москве, строительство которого завершилось в прошлом году, получит название "ВЭБ Арена". Соответствующее соглашение во вторник в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали глава ВЭБа Сергей Горьков и президент ЦСКА Евгений Гинер. Точная дата переименования стадиона (ныне "Арена ЦСКА имени Григория Федотова") будет объявлена позднее, сообщил на церемонии подписания Горьков.

"ВЭБ Арена" - это не только проект спортивной инфраструктуры, но и проект инфраструктуры города. В комплекс входит и гостиница, и большой коммерческий офисный центр, и стадион, и спортивная школа, то есть это проект и социальной инфраструктуры", - сказал глава банка.

"4 марта открывается совершенно новый этап чемпионата. Играют ЦСКА и "Зенит", извечные противники и соперники. И мы рады, что этот матч, который будет открывать стадион, будет проходить на "ВЭБ Арене", - добавил он. По словам Горькова, ВЭБ сумел продолжить финансирование строительства стадиона в сложный для себя период.

"Когда у ВЭБа не было денег на финансирование и приостановилось строительство, а нам нужно было сдавать его вовремя, мы с большим трудом нашли деньги, чтобы достроить стадион и сдать его вовремя", - отметил он. Ранее Горьков сообщал, что ВЭБ вложил в строительство стадиона ЦСКА в Москве $240 млн. Набсовет ВЭБа одобрил 7-летний кредит на строительство стадиона ЦСКА в 2012 году. Общая стоимость инвестиций в строительство стадиона оценивалась в $350 млн. Стадион является залогом по кредиту ВЭБа.

В минувшем августе стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию, затем был поставлен на кадастровый учет. 1 сентября Управление Росреестра по Москве провело госрегистрацию права собственности АО "ПФК ЦСКА" на спортивный объект - футбольный стадион "Арена ЦСКА". 4 сентября армейский клуб провел первую игру на новой арене - в товарищеской встрече против столичного "Торпедо". Первую официальную игру на новом стадионе футболисты ЦСКА провели 10 сентября 2016 года с "Тереком".

Стадион рассчитан на 30 тыс. мест, а площадь всего комплекса составляет более 170 тыс. кв. м. В 2018 году "Арена ЦСКА" будет предоставлена для тренировок команд-участниц чемпионата мира по футболу в России.

Продажа названия стадиона - распространенная практика как за рубежом, так и в России. Новый стадион московского "Спартака", носит название "Открытие Арена" (по названию крупного частного банка).