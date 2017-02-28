Чемпиону Высшей хоккейной лиги будут вручать Кубок имени Владимира Петрова

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - С сезона -2017/18 главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) будет носить имя прославленного советского игрока Владимира Петрова, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом - правильное и нужное решение", - заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

"Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даем ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться. Победителю чемпионата Молодежной хоккейной лиги вручают Кубок Харламова. Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова", - подчеркнул глава ФХР.

Владимир Петров скончался 28 февраля в возрасте 69 лет. ВПетров – двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР. В составе московского ЦСКА он стал 11-кратным чемпионом СССР. В ЦСКА и сборной Советского союза он продолжительное время выступал в тройке нападения с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

ФХР во вторник выразила соболезнования в связи с кончиной Петрова.