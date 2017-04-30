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Энтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира Кличко

Украинский супертяжеловес потерпел второе поражение подряд, уступив в поединке за титулы IBF, WBA Super и IBO

Энтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира Кличко
Энтони Джошуа (справа) отправляет Владимира Кличко в нокдаун
Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко уступил британцу Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса IBF, WBA Super и IBO, который состоялся на лондонском стадионе "Уэмбли".

Бой был остановлен в 11-м раунде, после того как Кличко, в конце 2015 года уступивший другому британцу Тайсону Фьюри, несколько раз оказался в нокдауне.

Перед встречей с Кличко-младшим Джошуа не потерпел поражения ни в одном из 18 проведенных поединков, причем все 18 он выиграл нокаутами, которые случались не позже седьмого раунда. Украинец же за карьеру провел 68 боев, выиграв 64 из них.

41-летний Владимир Кличко начал бой гораздо активнее своего 27-летнего соперника, который первые три раунда вел себя очень осторожно. Но Джошуа действовал все активнее и активнее, и вот в пятом раунде он провел серию отличных ударов, отправив соперника в нокдаун.

Затем Джошуа удался еще один точный удар в голову противника, но на этот раз украинец устоял. Кличко даже удалось перехватить инициативу в концовке пятого раунда.

В результате в шестом раунде уже британец оказался на полу, но смог подняться и продолжить.

После этого младший Кличко продолжил доминировать, Джошуа держался, но не более того. Через пару раундов ситуация выровнялась, и соперники обменялись несколькими точными ударами.

Джошуа вернул себе инициативу в 11-м раунде, последовательно отправив соперника в два нокдауна.

Украинский боксер поднялся, но британец пошел добивать соперника, и рефери остановил бой. 19-я победа Джошуа из 19 возможных, пятое поражение младшего Кличко.

Теги: бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа
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