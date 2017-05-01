Велокоманда "Газпром-РусВело" назвала состав на "Джиро д’Италия"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российская велокоманда "Газпром-РусВело" обнародовала состав на многодневную гонку "Джиро д’Италия"-2017.

Как сообщила пресс-служба команды, в ее составе на многодневке выступят: Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Алексей Цатевич, Дмитрий Козончук.

"Мы подобрали сбалансированный состав, чтобы представители "Газпром-РусВело" были заметны на этапах с любым рельефом – заявил генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин. - Главное для нас – чувствовать, что мы не стоим на месте, а продолжаем прогрессировать. Поэтому мы стартует на "Джиро" не просто с целью повторить прошлогодний результат, а выступить даже лучше, чем в 2016-м".

По словам Хамидулина, лидерами команды будут Александр Фолифоров, Сергей Фирсанов и Иван Савицкий.

"Джиро д'Италия" в 2017 году пройдет в 100-й раз - с 5 по 28 мая. Всего выступят 22 команды.

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование, а "Катюша" с 2017 года выступает под швейцарским флагом, единственной российской профессиональной велокомандой осталась "Газпром-РусВело".

"Газпром-РусВело" принимает в этой многодневке участие во второй раз. В прошлом году ее гонщик Александр Фолифоров стал победителем одного из этапов, выиграв гонку с раздельного старта.