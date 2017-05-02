Два игрока магнитогорского "Металлурга" продолжат карьеру в НХЛ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Два защитника магнитогорского "Металлурга" Алексей Береглазов и Виктор Антипин будут выступать в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба российского клуба.

"Алексей Береглазов и Виктор Антипин отправляются играть в Национальную хоккейную лигу, но права на защитников остаются за магнитогорским "Металлургом". Искренне желаем удачи воспитанникам "Магнитки"!" - говорится в сообщении.

По информации "Спорт Экспресса", Антипин в ближайшее время подпишет контракт с "Баффало", а Береглазов будет выступать за "Рейнджерс".