Сумма призовых за победу на Уимблдоне увеличится из-за Brexit

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сумма призовых за первое место на одном из самых престижных теннисных состязаний мира - Уимблдонском турнире - вырастет в этом году из-за ослабления фунта стерлингов после решения британцев отказаться от членства в Евросоюзе (Brexit).

Как пишет The Times, победители Уимблдона в одиночном разряде в этом году получат как минимум на четверть миллиона фунтов больше, чем в последние годы. Таким образом, впервые сумма призовых на одного человека на этом турнире превысит 2 млн фунтов.

Весной 2016 года 2 млн фунтов были эквивалентны $2,92 млн, тогда как сейчас, после падения курса британской валюты почти на 12%, приз за первое место снизился бы до менее чем $2,6 млн. В связи с этим организатор турнира - Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - решил повысить выплаты в фунтах.

"При определении суммы призовых каждый год Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета всегда учитывает экономическую ситуацию в мире, включая колебания курсов валют", - заявили в организации журналистам The Guardian.

В 2015 году призовые за первое место Уимблдона в одиночном разряде составляли 1,9 млн фунтов, в 2016 году - 2 млн фунтов. Для сравнения: победители мужского и женского парных турниров в прошлом году получили по 350 тыс. фунтов, соревнования смешанных пар - 100 тыс. фунтов.

Общий призовой фонд турнира в прошлом году увеличился на 5%, до 28,1 млн фунтов.