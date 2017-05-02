ФК "Краснодар" запретит шести фанатам посещать домашние матчи клуба за драку

На первый раз срок запрета ограничен годом, в в будущем фанатов-нарушителей внесут в черный список навсегда

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" внесет в черный список шесть болельщиков команды за участие в драке с болельщиками махачкалинского "Анжи" перед матчем, состоявшемся накануне.

"Шестеро людей, называющих себя болельщиками "Краснодара", задержаны органами правопорядка, к ним будут применены меры согласно действующего законодательства РФ. Мы со своей стороны внесём их в чёрный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФК "Краснодар".

"Это послужит предупреждением тем, кто впредь захочет принять участие в подобных вещах. В следующий раз на людей, внесенных в черный список, запрет на посещение матчей ФК "Краснодар" будет наложен навсегда", - отмечается в заявлении.

Клуб ссылается на распространенном в Интернете видео, на котором запечатлена потасовка между болельщиками команд.

"(...) мы хотим поблагодарить так называемых "фанатов" за то, что они нам дали возможность идентифицировать почти всех участников драки", - говорится в заявлении.

Матч 26-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Анжи" прошел в Краснодаре и завершился вничью – 0:0.