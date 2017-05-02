Спорт

Дисциплинарный комитет РФС решит судьбу подравшихся в финале Кубка России игроков

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решения по футболистам, подравшимся в финале Кубка России.

"Думаю, КДК рассмотрит эту ситуацию, решения будут приняты по (действующим) лицам. Это немного подпортило футбол. Понятно, эмоции, не хотели проигрывать, но они профессионалы, должны держать себя в руках. Судья разобрался. В целом, конечно, такие вещи нельзя допускать", - сказал Мутко "Интерфаксу" во вторник.

Спорт"Локомотив" выиграл Кубок России по футболу"Локомотив" выиграл Кубок России по футболуЧитать подробнее

По его мнению, матч "по страстям, по накалу, по качеству футбола был нормальным, "Локомотив" заслуженно победил".

Мутко прокомментировал и инцидент после первого гола, когда на поле выбежали фанаты: "Никаких ограждений между полем и трибунами не было. Стадион полностью как в Европе. Фанаты на эмоциях выбегали на поле. Но служба безопасности работала очень оперативно. В целом ситуация была под контролем. Мы ее еще проанализируем. К сожалению, молодые фанаты считают козырем выбежать на поле. Красоты здесь нет".

Вице-премьер также отметил и готовность стадиона: "В целом стадион абсолютно функционален, всем понравился, работают системы, он оттестирован, сейчас отработаем только периметр безопасности и в целом стадион готов".

"Локомотив" обыграл "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0. После первого гола на поле выбежали фанаты. А под конец матча на поле подрались футболисты. Главный судья встречи Алексей Николаев показал четыре красные карточки - у железнодорожников были удалены Ари и Джефферсон Фарфан, а у уральцев - Артем Фидлер и Эдгар Манучарян. Им может грозить до шести матчей дисквалификации. Однако санкции распространяются только на Кубок России.

Теги: футбол, Виталий Мутко, Кубок России по футболу, ФК Локомотив, ФК Урал
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Локомотив" выиграл Кубок России по футболу"Локомотив" выиграл Кубок России по футболу
Выиграв в финале у "Урала", московский клуб стал семикратным обладателем трофеяПодробнее
Финал Кубка России по футболу. ОнлайнФинал Кубка России по футболу. Онлайн
Екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив" в Сочи проводят решающий матч розыгрыша Кубка России-2016/17Подробнее
ФК "Краснодар" призвал клубы отказаться от попыток влияния на арбитровФК "Краснодар" призвал клубы отказаться от попыток влияния на арбитров
На домашней арене клуба планируется установить систему видеофиксации головПодробнее
"Зенит" победил "Томь" и поднялся на второе место в премьер-лиге"Зенит" победил "Томь" и поднялся на второе место в премьер-лиге
Петербургский клуб отстает от возглавляющего турнирную таблицу московского "Спартака" на 8 очковПодробнее
Финн Боттас выиграл Гран-при России "Формулы-1"Финн Боттас выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Россиянин Квят финишировал в Сочи 12-мПодробнее
Энтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира КличкоЭнтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира Кличко
Украинский супертяжеловес потерпел второе поражение подряд, уступив в поединке за титулы IBF, WBA Super и IBOПодробнее
Мария Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификацииМария Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификации
Российская теннисистка уступила француженке Кристине МладеновичПодробнее
Медведев попросил Мутко объяснить три удаления в матче "Зенит" - "Урал"Медведев попросил Мутко объяснить три удаления в матче "Зенит" - "Урал"
Глава РФС объяснил действия арбитра волнением в связи с работой на новом стадионе и накалом борьбыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Празднование Первомая в России9 фото
01 мая
Празднование Первомая в России
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домовСпорт"Локомотив" выиграл Кубок России по футболуВ РоссииМинобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в ИдлибеВ миреРоссия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский суд
Белый дом назвал разговор Путина и Трампа "очень хорошим"
Израиль в День Независимости впервые продемонстрировал истребители F-35
Министр обороны ФРГ отменила поездку в США из-за задержания лейтенанта Бундесвера
Болельщицы ФК "Локомотив" госпитализированы во время матча в Сочи
В Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советник
Путин и Трамп высказались за личную встречу в Гамбурге на саммите G20
В Тульской области пассажирский автобус загорелся от столкновения с фурой
Индия успешно испытала крылатую ракету "БраМос" модификации "земля-земля"
"Роснефть" объяснила иск к АФК "Система"
На организатора акции 29 апреля в Москве составили административный протокол
Предварительный перечень сносимых пятиэтажек
Шведские спецслужбы перестанут проверять пассажиров из Дании
"Локомотив" выиграл Кубок России по футболу
Что произошло за день: вторник, 2 мая
Меркель анонсировала основные темы саммита G-20 в Гамбурге
Фотохроника 2 мая
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи