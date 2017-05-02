Дисциплинарный комитет РФС решит судьбу подравшихся в финале Кубка России игроков

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решения по футболистам, подравшимся в финале Кубка России.

"Думаю, КДК рассмотрит эту ситуацию, решения будут приняты по (действующим) лицам. Это немного подпортило футбол. Понятно, эмоции, не хотели проигрывать, но они профессионалы, должны держать себя в руках. Судья разобрался. В целом, конечно, такие вещи нельзя допускать", - сказал Мутко "Интерфаксу" во вторник.

По его мнению, матч "по страстям, по накалу, по качеству футбола был нормальным, "Локомотив" заслуженно победил".

Мутко прокомментировал и инцидент после первого гола, когда на поле выбежали фанаты: "Никаких ограждений между полем и трибунами не было. Стадион полностью как в Европе. Фанаты на эмоциях выбегали на поле. Но служба безопасности работала очень оперативно. В целом ситуация была под контролем. Мы ее еще проанализируем. К сожалению, молодые фанаты считают козырем выбежать на поле. Красоты здесь нет".

Вице-премьер также отметил и готовность стадиона: "В целом стадион абсолютно функционален, всем понравился, работают системы, он оттестирован, сейчас отработаем только периметр безопасности и в целом стадион готов".

"Локомотив" обыграл "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0. После первого гола на поле выбежали фанаты. А под конец матча на поле подрались футболисты. Главный судья встречи Алексей Николаев показал четыре красные карточки - у железнодорожников были удалены Ари и Джефферсон Фарфан, а у уральцев - Артем Фидлер и Эдгар Манучарян. Им может грозить до шести матчей дисквалификации. Однако санкции распространяются только на Кубок России.