Названы арбитры на 27-й тур чемпионата России по футболу

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Тур стартует 6 мая в субботу матчем с участием лидера турнира "Спартака" и "Томи", которая занимает последнее место в турнирной таблице. Эта встреча доверена судье Алексею Сухому (Люберцы); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

Позднее в субботу сыграют "Арсенал" и "Ростов", команды рассудит Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

Субботнюю программу завершит встреча "Амкар" - ЦСКА, который доверен судье Кириллу Левникову (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Игорь Панин (Московская область); инспектор - Игорь Синер (Омск).

В воскресенье, 7 мая, тур продолжится матчем "Зенит" - "Терек", на который назначен судья Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

В этот же день сыграют "Рубин" и "Уфа", судить эту игру будет Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

В воскресенье также выявят сильнейшего "Оренбург" и "Краснодар", этот поединок доверен судье Михаилу Вилкову (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Сергей Суховерхов (Воронеж), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

В понедельник, 8 мая, "Урал" примет "Крылья Советов", седьёй назначен Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья - Игорь Панин (Московская область); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

Завершится тур матчем "Анжи" и новоиспеченного обладателя Кубка России "Локомотива", эта игра доверена судье Сергею Лапочкину (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).