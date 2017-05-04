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Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

ЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам дерби на 1,2 млн рублей

Болельщики обеих команд по ходу того матча сжигали пиротехнику, атрибутику соперников и нецензурно кричали

ЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам дерби на 1,2 млн рублей
Болельщики ЦСКА на матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА и "Спартак"
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 610 тысяч рублей по итогам матча с московским "Спартаком" 30 апреля, а "красно-белых" - на 625 тысяч рублей.

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"За пиротехнические изделия, пронос и использование, которое привело к задымлению, решено оштрафовать ЦСКА на 300 тысяч рублей", - заявил глава КДК Артур Григорьянц журналистам в четверг.

За сжигание болельщиками ЦСКА спартаковской атрибутики наложен штраф в 150 тысяч рублей. Это было сделано пятый раз в сезоне.

Баннер с ненормативной лексикой ЦСКА оценен в 50 тысяч рублей штрафа, нецензурное скандирование - 90 тысяч рублей. Кроме того, за бросок в сторону главного тренера "Спартака" стакана с водой штраф составил 20 тысяч рублей.

"Спартак" оштрафовали за бросание ракетницы и пронос и использование пиротехники на 250 тыс. рублей, за сжигание атрибутики (второй случай в сезоне) - на 100 тысяч рублей. За то, что болельщики сидели на заградительном заборе (третий раз в сезоне) штраф составил 150 тысяч рублей, несогласованный баннер обошелся в 25 тысяч рублей. За скандирование оскорбительных выражений болельщиками "красно-белых" клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" состоялся на "ВЭБ Арене" 30 апреля и закончился победой "красно-белых" со счетом 2:1.

Теги: футбол, ФК ЦСКА, ФК Спартак
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