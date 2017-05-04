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Выступление российских фигуристов в прошедшем сезоне признано удовлетворительным

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Руководители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчитались об итогах завершившегося сезона на экспертном совете Министерства спорта РФ, сообщает пресс-служба ФФККР.

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"По итогам заседания Экспертный совет Министерства спорта РФ признал итоги выступления российских фигуристов и работу ФФККР в этом сезоне удовлетворительной", - говорится в сообщении.

Сезон стартовал шестью этапами Гран-при, где россияне завоевали в общей сложности 17 медалей: 6 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых. Такое же количество медалей было завоевано в олимпийском сезоне 2013/2014.

В финале Гран-при у фигуристов России две золотые медали из четырех видов. Во второй раз эти соревнования выиграла Евгения Медведева в женском одиночном катании и второе золото - принесла пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов, которым удалось опередить двукратных чемпионов мира из Канады Меган Дюамель - Эрика Рэдфорда.

На чемпионате Европы в чешской Остраве российскими спортсменами было завоевано 6 медалей из 12 разыгрываемых: 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые. Чемпионами Европы вновь стали Евгения Медведева, установив мировые рекорды, и спортивный дуэт Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Серебро у Анны Погорилой и Максима Ковтуна, бронза у Михаила Коляды и танцевального дуэта Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев.

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На чемпионате мира 2017 года в Хельсинки россияне завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль, повторив результат предыдущих двух чемпионатов мира 2015, 2016, а также итог чемпионата мира-2013 года, который проходил в преддверии Олимпиады в Сочи.

Команда России на Олимпийских играх в Корее будет представлена тремя спортивными парами, тремя фигуристками женского одиночного катания, двумя танцевальными дуэтами и двумя спортсменами мужского одиночного катания.

Сезон у взрослых спортсменов завершался командным турниром World Team Trophy в Токио, где российские фигуристы показали высокие результаты и конкурентоспособность. Россияне заняли второе место, проиграв сборной Японии четыре очка. Победную точку поставила Е.Медведева, которая переписала на этом старте три мировых рекорда, включая по сумме двух программ, который был признан Международным союзом конькобежцев (ИСУ), хотя на командном World Team Trophy это не учитывается.

В составе трех команд были спортсмены, которые и в короткой, и в произвольной программе заняли первые места. В российской - это Медведева.

Ряд наград высшего достоинства россияне завоевали и в соревновании среди студентов и юниоров.

Теги: фигурное катание
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