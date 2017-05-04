МЮ выиграл у "Сельты" первый матч 1/2 финала Лиги Европы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Английский ФК "Манчестер Юнайтед" добился победы над испанской "Сельтой" в первом матче полуфинальной стадии Лиги Европы УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Испании, - 1:0 в пользу "МЮ". В его составе гол провел Маркус Рашфорд.

Игру обслуживала бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым. По ходу матча Карасев показал игрокам три желтые карточки: одну – футболисту "Сельты", две – футболистам МЮ.

Ответный матч этих команд пройдет в Англии 11 мая. Победитель в финале сыграет с победителем пары "Аякс" (Голландия) – "Лион" (Франция). В первом матче этой пары была зафиксирована крупная победа "Аякса" (4:1).