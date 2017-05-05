Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ против Швеции

5 мая 16:19

Швеция - Россия. Онлайн

Хоккеисты сборной России проводят стартовый матч чемпионата мира против соперников из национальной команды Швеции Подробнее

4 мая 19:18

Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018

Аналогичная опция распространяется и для тех, кто захочет побывать в России на матчах Кубка конфедераций-2017 Подробнее

4 мая 18:51

Названы не попавшие в окончательную заявку сборной РФ на ЧМ хоккеисты

За бортом национальной команды оказались Алексей Береглазов, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов, Подробнее

4 мая 16:18

ЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам дерби на 1,2 млн рублей