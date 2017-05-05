Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ против Швеции

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал состав национальной команды на стартовый матч чемпионата мира против Швеции.

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Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли следующие игроки:

Вратарь: Андрей Василевский (Илья Сорокин).

Звенья: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;

Виктор Антипин - Антон Белов, Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артем Зуб, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Александр Барабанов.

Матч Швеция – Россия пройдет в Кельне в пятницу и стартует в 17:15 мск. Помимо Кельна, матчи турнира принимает Париж.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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