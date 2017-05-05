Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ против Швеции

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал состав национальной команды на стартовый матч чемпионата мира против Швеции.
Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в состав вошли следующие игроки:
Вратарь: Андрей Василевский (Илья Сорокин).
Звенья: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;
Виктор Антипин - Антон Белов, Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;
Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Артем Зуб, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Александр Барабанов.
Матч Швеция – Россия пройдет в Кельне в пятницу и стартует в 17:15 мск. Помимо Кельна, матчи турнира принимает Париж.
Состав на первый матч ЧМ-2017! В 17:15 сыграем со шведами, напоминаем.— Хоккей России (@russiahockey) May 5, 2017
Не знаете, где смотреть матч? 🤔Есть вариантhttps://t.co/o7aOuNKp5l pic.twitter.com/VlONiKwHAV