Павлюченкова выиграла теннисный турнир в Марокко

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem в Рабате (Марокко).

В финале она одержала победу над представительницей Италии Франческой Скьявоне. Результат встречи – 7:5, 7:5 в пользу россиянки.

По данным сайта Женской теннисной ассоциации (WTA), соперницы встретились на кортах в матчах одиночного разряда под эгидой организации восьмой раз. Счет по победам теперь 5-3 в пользу Павлюченковой.

В настоящее время Павлюченкова занимает 16-е место в рейтинге WTA, а Ф.Скьявоне – 100-е.