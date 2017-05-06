Главные новости
МоскваМосковская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площадиМоскваВ Москве начался снос усадьбы НеклюдовойВ РоссииПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Спорт

ФК "Тосно" завоевал путевку в российскую премьер-лигу

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги клуб "Тосно" (Ленинградская область) победил нижнекамский "Нефтехимик" и досрочно завоевал путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Матч прошел в Нижнекамске и завершился победой гостей - 2:0.

ФК "Тосно" стал недосягаемым и со второго места за три тура до конца первенства ФНЛ выходит напрямую в российскую премьер-лигу. Ранее прямую путевку в РФПЛ завоевал клуб "Динамо-Москва", вернувшийся в премьер-лигу спустя год.

Основанный в 2013 году клуб "Тосно" впервые примет участие в первенстве высшего дивизиона российского футбола. С августа 2015 года клуб тренирует бывший игрок одесского "Черноморца", московских клубов "Спартак" и "Динамо", сборной Украины Дмитрий Парфенов.

Теги: ФК Тосно
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
ЦСКА победил "Амкар" в премьер-лигеЦСКА победил "Амкар" в премьер-лиге
Армейский клуб поднялся на второе место, опередив "Зенит", но у того имеется игра в запасеПодробнее
Сборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккеюСборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккею
Победитель противостояния определился в серии буллитовПодробнее
Швеция - Россия. ОнлайнШвеция - Россия. Онлайн
Хоккеисты сборной России проводят стартовый матч чемпионата мира против соперников из национальной команды ШвецииПодробнее
Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018
Аналогичная опция распространяется и для тех, кто захочет побывать в России на матчах Кубка конфедераций-2017Подробнее
Названы не попавшие в окончательную заявку сборной РФ на ЧМ хоккеистыНазваны не попавшие в окончательную заявку сборной РФ на ЧМ хоккеисты
За бортом национальной команды оказались Алексей Береглазов, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов,Подробнее
ЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам дерби на 1,2 млн рублейЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам дерби на 1,2 млн рублей
Болельщики обеих команд по ходу того матча сжигали пиротехнику, атрибутику соперников и нецензурно кричалиПодробнее
Букмекеры оценили шансы сборной России на выигрыш ЧМ по хоккеюБукмекеры оценили шансы сборной России на выигрыш ЧМ по хоккею
Главным фаворитом турнира названа национальная команда КанадыПодробнее
Россия сохранила 61-е место в рейтинге ФИФАРоссия сохранила 61-е место в рейтинге ФИФА
Лидерство в рейтинге продолжает удерживать национальная команда БразилииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваМосковская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площадиМоскваВ Москве начался снос усадьбы НеклюдовойВ РоссииПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахВ миреФранция запретила показывать истощенных девушек-моделей
"Зенит" и ЦСКА обеспечили себе право сыграть в еврокубках
Что произошло за день: суббота, 6 мая
ФК "Тосно" завоевал путевку в российскую премьер-лигу
В Сирии появились первые жертвы с после вступления в действия меморандума о деэскалации
Меркель выступила за двойную стратегию НАТО в отношении России
Павлюченкова выиграла теннисный турнир в Марокко
Накануне выборов во Франции российские СМИ стали чаще цитировать Макрона
"Арсенал" выиграл у "Ростова" в 27-м туре чемпионата России по футболу
В Липецке восстановили прерванное из-за энергоаварии водоснабжение
Последние опросы перед выборами во Франции обещают твердую победу Макрону
Московская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площади
Сотрудники Обамы не сразу известили Трампа о новых санкциях против Москвы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи