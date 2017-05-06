ФК "Тосно" завоевал путевку в российскую премьер-лигу

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги клуб "Тосно" (Ленинградская область) победил нижнекамский "Нефтехимик" и досрочно завоевал путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Матч прошел в Нижнекамске и завершился победой гостей - 2:0.

ФК "Тосно" стал недосягаемым и со второго места за три тура до конца первенства ФНЛ выходит напрямую в российскую премьер-лигу. Ранее прямую путевку в РФПЛ завоевал клуб "Динамо-Москва", вернувшийся в премьер-лигу спустя год.

Основанный в 2013 году клуб "Тосно" впервые примет участие в первенстве высшего дивизиона российского футбола. С августа 2015 года клуб тренирует бывший игрок одесского "Черноморца", московских клубов "Спартак" и "Динамо", сборной Украины Дмитрий Парфенов.