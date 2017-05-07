Сборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккею

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились крупной победы над национальной командой Италии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча участников группы А завершилась со счетом 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) в пользу российской команды. В ее составе голы провели Сергей Андронов (дважды), Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Владислав Наместников (дважды), Артемий Панарин (дважды), Сергей Плотников, Сергей Мозякин. В составе сборной Италии отличился Томассо Траверса.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу на турнире. Ранее она нанесла поражение сборной Швеции (2:1, победитель определился в серии буллитов).

Следующий матч российская команда проведет против Германии в понедельник. Начало - 17:15 мск. Расписание последующих матчей сборной России на групповом этапе: 11 мая Россия - Дания (17:15 мск), 13 мая Россия - Словакия (17:15 мск), 15 мая Россия - Латвия (21:15 мск), 16 мая Россия - США (17:15 мск).

Все матчи россияне проводят в Кёльне на "Ланксесс-Арене", которая вмещает 18,5 тыс. мест. Матчи группы В проходят в Париже.