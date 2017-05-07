Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Сборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккею

8 мая российская команда сыграет со сборной Германии

Сборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккею
Игрок сборной Италии Томас Ларкин, игрок сборной России Никита Кучеров и вратарь сборной Италии Фредерик Клутье (слева направо)
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились крупной победы над национальной командой Италии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча участников группы А завершилась со счетом 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) в пользу российской команды. В ее составе голы провели Сергей Андронов (дважды), Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Владислав Наместников (дважды), Артемий Панарин (дважды), Сергей Плотников, Сергей Мозякин. В составе сборной Италии отличился Томассо Траверса.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу на турнире. Ранее она нанесла поражение сборной Швеции (2:1, победитель определился в серии буллитов).

Следующий матч российская команда проведет против Германии в понедельник. Начало - 17:15 мск. Расписание последующих матчей сборной России на групповом этапе: 11 мая Россия - Дания (17:15 мск), 13 мая Россия - Словакия (17:15 мск), 15 мая Россия - Латвия (21:15 мск), 16 мая Россия - США (17:15 мск).

Все матчи россияне проводят в Кёльне на "Ланксесс-Арене", которая вмещает 18,5 тыс. мест. Матчи группы В проходят в Париже.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Отмечается, что российский специалист является основным претендентом на эту должность в случае перехода в "Барселону" нынешнего тренераПодробнее
"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги
Московский клуб досрочно станет чемпионом в этом же туре, если "Зенит" в воскресенье не выиграет у "Терека"; ЦСКА сложил полномочия чемпионаПодробнее
ЦСКА победил "Амкар" в премьер-лигеЦСКА победил "Амкар" в премьер-лиге
Армейский клуб поднялся на второе место, опередив "Зенит", но у того имеется игра в запасеПодробнее
Сборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккеюСборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккею
Победитель противостояния определился в серии буллитовПодробнее
Швеция - Россия. ОнлайнШвеция - Россия. Онлайн
Хоккеисты сборной России проводят стартовый матч чемпионата мира против соперников из национальной команды ШвецииПодробнее
Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018
Аналогичная опция распространяется и для тех, кто захочет побывать в России на матчах Кубка конфедераций-2017Подробнее
Названы не попавшие в окончательную заявку сборной РФ на ЧМ хоккеистыНазваны не попавшие в окончательную заявку сборной РФ на ЧМ хоккеисты
За бортом национальной команды оказались Алексей Береглазов, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов,Подробнее
ЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам дерби на 1,2 млн рублейЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам дерби на 1,2 млн рублей
Болельщики обеих команд по ходу того матча сжигали пиротехнику, атрибутику соперников и нецензурно кричалиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото
07 мая
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккеюВ миреФранцузы на заморских территориях и за границей отдали предпочтение МакронуВ миреАктивистки FEMEN развернули плакат у участка в ожидании Марин Ле ПенСпортСМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Шарапова выиграла матч первого круга турнира в Мадриде
Полиция Парижа заявила об отсутствии угрозы на площади у Лувра
"Оренбург" выиграл у "Краснодара" матч 27-го тура премьер-лиги
Французы на заморских территориях и за границей отдали предпочтение Макрону
В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа
КНДР заявила о задержании гражданина США
В Сомали ликвидировали главаря боевиков "Аш-Шабаб"
Сборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккею
В Ленинградской области на машину с водителем обрушилась строящаяся школа
Северный флот покажет самую большую в мире копию Знамени Победы
В Париже эвакуировали людей с площади перед Лувром
Гуд бай, "Брюсов"!
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи