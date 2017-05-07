Шарапова выиграла матч первого круга турнира в Мадриде

Вместо анонсированной встречи с соотечественницей Павлюченковой в первом круге соревнования она сыграла с хорваткой Лучич-Барони

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова добилась победы над представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони в матче первого круга женского турнира Mutua Madrid Open в столице Испании.

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:0 в пользу Шараповой.

Во втором круге россиянка встретится с канадкой Эжени Бушар.

Изначально анонсировалось, что в первом раунде турнира соперницей Шараповой станет ее соотечественница Анастасия Павлюченкова, однако из-за того, что с Mutua Madrid Open снялась полячка Агнешка Радванска, в турнирной сетке произошли изменения. Так, Павлюченкова вместо Шараповой будет играть с румынкой Сораной Кырстя.

Помимо Шараповой, во второй круг турнира пробилась еще одна россиянка, Светлана Кузнецова. В двух сетах она победила представляющую Казахстан Ярославу Шведову - 6:4, 6:3. Борьбу за выход в третий круг Кузнецова поведет с американкой Элисон Риске.

Шарапова была дисквалифицирована летом прошлого года в связи с тем, что в ее организме были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний. Изначально срок дисквалификации составлял два года, однако вскоре Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) официально сообщил о решении снизить его – "на девять месяцев от первоначальных двух лет, назначенных с 26 января 2016 года".

Отлучение Шараповой от спорта сказалось на ее позиции в рейтинге WTA. Она опустилась на 90-е места, а затем и вовсе была исключена из рейтинга.

В апреле Шарапова вернулась на корт и уже сыграла на турнире в Штутгарте, дойдя до полуфинала.