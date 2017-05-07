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"Томь" лишилась шансов остаться в премьер-лиге

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Победа футбольного клуба "Оренбург" над ФК "Краснодар" (1:0) в 27-м туре чемпионата России лишила томскую "Томь" шансов сохранить прописку в премьер-лиге.

"Томь" с 14-ю очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. За три тура он отстает от поднявшегося на 13-е место "Оренбурга" на 12 очков и от занимающего теперь 14-е место "Арсенала" (Тула) – на 10.

Догнать их он теперь не сможет, а согласно регламенту премьер-лигу напрямую покидают команды, занявшие 15-16-е места. А те, кто финиширует на 13-м и 14-м местах, сыграют за право выступить в премьер-лиге в следующем сезоне с четвертой и третьей соответственно командами первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Накануне "Томь" потеряла очередные очки, уступив в гостях лидеру чемпионата московскому "Спартаку" (0:1).

Футбольный клуб "Томь" испытывает финансовые трудности - игроки и персонал не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам в 34,5 млн руб. Из-за долгов перед основным составом клуб вынужден был расстаться со многими игроками и доигрывать сезон с помощью молодых футболистов, не имеющих опыт выступлений в премьер-лиге.

Теги: футбол, ФК Томь
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