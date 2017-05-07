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Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу

"Зенит" проиграл "Тереку", после чего у "Спартака" не осталось конкурентов на золото

"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу
Массимо Каррера (в костюме) завоевал трофей в первом же сезоне работы в "Спартаке"
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" за три тура до окончания чемпионата России-2016/17 среди команд премьер-лиги досрочно обеспечил себе золото турнира.

Это произошло благодаря тому, что единственный оставшийся конкурент "Спартака" за награду высшего достоинства петербургский "Зенит" не смог в воскресенье выиграть у грозненского "Терека" на своем поле и лишился возможности догнать москвичей в турнирной таблице. Встреча прошла на новой арене "Зенита" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Терека". Автор гола - Аблайе Мбенге, отличившийся на 65-й минуте.

За три тура до финиша у "Спартака" 63 очка, у ЦСКА – 53, у "Зенита" -52.

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Как это произошло

Команду к чемпионству привел итальянец Массимо Каррера. В "Спартаке" он начал работать летом прошлого года в качестве одного из помощников главного тренера Дмитрия Аленичева. Однако тот был уволен после вылета "Спартака" из квалификационной стадии Лиги Европы и М.Каррера стал сначала и.о. главного тренера, а затем полноценно вступил в эту должность.

После крупной победы в первом туре над тульским "Арсеналом" (4:0) еще при Аленичеве "Спартак" делил первое место с несколькими командами, а в четвертом туре уже при Каррере стал единоличным лидером и первую строчку в турнирной таблице больше не упускал.

Таким образом, "Спартак" стал 10-кратным чемпионом России. В предыдущий раз он выигрывал турнир 16 лет назад, в 2001 году, а завоеванный им в 2003 году Кубок России оставался последним официальным трофеем клуба. Кубок страны и предыдущие чемпионства команда выиграла при Олеге Романцеве и (один раз) - при Георгии Ярцеве.

Кто пытался сделать "Спартак" чемпионом после Романцева

Чемпионат России-2016/17 – первый выигранный "Спартаком" турнир при владельце клуба Леониде Федуне. Он приобрел контрольный пакет акций в 2004 году. Тогда команду возглавлял итальянец Невио Скала, которого сразу же сменил латвиец Александр Старков. После него главным тренером "Спартака" работали: россияне Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Игорь Ледяхов (и.о) датчанин Михаэль Лаудруп, россиянин Валерий Карпин, испанец Унаи Эмери, снова Карпин, россиянин Дмитрий Гунько (и.о), швейцарец Мурат Якин, россиянин Дмитрий Аленичев. При них команда стала пятикратным серебряным призером.

Звание чемпиона России позволит "Спартаку" выступить в Лиге чемпионов следующего евросезона прямо с группового этапа.

Теги: футбол, ФК Спартак, ФК Зенит
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