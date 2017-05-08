Сборная России крупно обыграла Германию на ЧМ по хоккею

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею со счетом 6:3 обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира.

В первых двух периодах россияне забросили пять безответных шайб. Отличились Вадим Шипачёв (он оформил дубль), Сергей Плотников, Никита Гусев и Никита Кучеров.

На 46-й минуте встречи Брукс Мацек забросил первую в этой встрече шайбу сборной Германии, на 49-й минуте отличился немецкий форвард Филип Гогулла.

Никита Кучеров оформил дубль на 52-й минуте игры.

Нападающий сборной Германии Фредерик Тиффельс установил окончательный счет встречи на последней минуте.

После трех проведенных матчей команда России возглавляет группу А с 8 очками.

11 мая подопечные Олега Знарка сыграют с Данией.