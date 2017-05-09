Шарапова проиграла во втором круге турнира в Мадриде

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела неудачу в матче второго круга женского турнира Mutua Madrid Open в столице Испании против представительницы Канады Эжени Бушар.

Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу канадской теннисистки.

Таким образом, Шарапова выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде соревнования. Турнир в Мадриде стал для нее вторым после возвращения на корт. Ранее она выступила после дисквалификации из-за мельдония на турнире в Штутгарте, где добралась до полуфинала.

Между тем, в третий круг пробилась другая представительница отечественного тенниса, Светлана Кузнецова. Во втором раунде она нанесла поражение американке Элисон Риске. Результат противостояния – 2:6, 7:6 (11:9), 6:2 в пользу Кузнецовой. Следующей ее соперницей будет победительница китайской пары Чжэн Сайсай – Ван Цян.

Призовой фонд турнира составляет $5 439 350.