Нанесшего травму Мозякину немецкого хоккеиста дисквалифицировали на две игры

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея дисквалифицировал нападающего сборной Германии Патрика Хагера на два матча за грубую игру против капитана сборной России Сергея Мозякина в матче 8 мая, сообщает пресс-служба IIHF.

Комитет изучил эпизод, который произошел на 13-й минуте первого периода и принял решение, что Хагер намерено грубо атаковал россиянина, который после контакта неудачно упал на лед головой, в результате чего не смог продолжить матч.

Хагер пропустит два матча сборной Германии и вернется на лед у игре с Италией 13 мая.

Сборная России 8 мая переиграла Германию со счетом 3:6. Россияне занимают второе место в группе A, набрав восемь очков, лидируют латыши - у них девять бал