Букмекеры предрекли крупную победу сборной РФ над Данией на ЧМ по хоккею

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею является явным фаворитом матча чемпионата мира против национальной команды Дании, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу россиян в основное время составляет 1,07, на успех датчан – 23,00 (на ничью – 13,00).

Наиболее вероятным итоговым счетом считается 4:1 в пользу россиян с коэффициентом 10,00. В первую тройку также вошли победы сборной России со счетом 5:1 (12,00) и 5:2 (13,00).

Матч пройдет в четверг и стартует в 17:15 мск. Россия представляет группу А и с 8 очками занимает второе место. Дания, набрав 2 балла, занимает предпоследнее седьмое место. Возглавляет группу сборная Латвии – 9 очков.

Матчи ЧМ-2017 проходят в Кельне и Париже.