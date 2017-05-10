Матч "Спартак" - "Томь" стал самым посещаемым в 27-м туре РФПЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Домашний матч лидера чемпионата России по футболу московского "Спартака" с аутсайдером турнира томской "Томью" стал самым посещаемым в 27-м туре, сообщила пресс-служба столичного ФК.

С трибун стадиона "Открытие Арена" за игрой следили 42 070 зрителей.

Второй по посещаемости стала в этом туре встреча "Зенит" - "Терек" (30 673 болельщика), третьей - "Краснодар" - "Анжи" (27 658 зрителей).

Матч с участием "Спартака" уже в восемнадцатый раз с начала сезона стал самым посещаемым поединком тура.

"Спартак" продолжает уверенно лидировать в соответствующем рейтинге РФПЛ. Игры с участием московского клуба с начала сезона посмотрели 651 874 болельщика. На четырнадцати домашних матчах "Спартака" побывали 447 802 человека, а на тринадцати гостевых - 204 072.

На матчах "Зенита" с начала чемпионата побывали 467 084 любителя футбола. Встречи с участием ЦСКА посмотрели 414 738 человек.

На следующий день после матча "Спартак" - "Томь" выяснилось, что московский клуб досрочно стал чемпионом России: "Зенит" на своем поле в Петербурге уступил грозненскому "Тереку" (0:1) и за три тура до финиша лишился шансов догнать лидирующих москвичей. Иных конкурентов в борьбе за золото у "Спартака" к тому моменту уже не осталось.

"Спартак" стал 10-кратным чемпионом России, в предыдущий раз он выигрывал турнир 16 лет назад.