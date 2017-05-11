Главные новости
ЭкономикаСуд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублейВ РоссииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииСпортПутин забросил семь шайб в матче Ночной хоккейной лиги
Спорт

"Вашингтон" выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов могут быть задействованы в составе сборной РФ на проходящем в эти дни чемпионате мира-2017

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Клуб "Вашингтон" потерпел четвертое поражение от "Питтсбурга" в четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги и выбыл из дальнейшей борьбы.

СпортБукмекеры назвали "Вашингтон" фаворитом Кубка Стэнли НХЛЧитать подробнее

В четверг утром завершился седьмой, решающий матч серии до четырех побед. Встреча прошла на льду "Вашингтона" и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу "Питтсбурга". Счет в серии стал 4-3 в его пользу.

Вылет "Вашингтона" означает, что российские хоккеисты, выступающие в его составе, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орловполучили возможность присоединиться к сборной РФ, которая в эти дни участвует на чемпионате мира 2017 года (проходит в Кельне и Париже). В свою очередь, "Питтсбург" с Евгением Малкиным продолжает турнирный путь, в следующем раунде он сыграет с "Оттавой".

"Вашингтон" в нынешнем сезоне во второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ, а Кубок Стэнли этим клубом не покорялся ни разу. Лишь однажды он вышел в финал, сделав это в 1998 году. В решающей серии "Вашингтон" уступил тогда "Детройту".

Действующий обладателем Кубка Стэнли является "Питтсбург", а чаще всего трофей выигрывал "Монреаль" - 24 раза.

Теги: хоккей, НХЛ, ХК Вашингтон, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Евгений Малкин, ХК Питтсбург
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Реал" стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА"Реал" стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА
В решающем матче он сыграет с "Ювентусом"Подробнее
Путин забросил семь шайб в матче Ночной хоккейной лигиПутин забросил семь шайб в матче Ночной хоккейной лиги
Его команда "Легенды хоккея" разгромила соперника со счетом 17:6Подробнее
Перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила свыше 100 нарушенийПерепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила свыше 100 нарушений
На допинге попались 63 медалиста, 15 из них - обладатели награды высшего достоинства; нарушителями стали атлеты из 19 странПодробнее
"Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов"Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов
Во втором полуфинале сыграют два клуба из МадридаПодробнее
Шарапова проиграла во втором круге турнира в МадридеШарапова проиграла во втором круге турнира в Мадриде
Россиянка выбыла из дальнейшей борьбы в одиночном разрядеПодробнее
"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу
"Зенит" проиграл "Тереку", после чего у "Спартака" не осталось конкурентов на золотоПодробнее
Сборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккеюСборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккею
8 мая российская команда сыграет со сборной ГерманииПодробнее
СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"СМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Отмечается, что российский специалист является основным претендентом на эту должность в случае перехода в "Барселону" нынешнего тренераПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 мая5 фото
10 мая
Фотохроника 10 мая
Акция "Бессмертный полк"18 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСуд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублейВ РоссииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииСпортПутин забросил семь шайб в матче Ночной хоккейной лигиЭкономикаОрешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития
"Вашингтон" выбыл из Кубка Стэнли НХЛ
Не менее восьми человек погибли в результате землетрясения в китайском Синьцзяне
Демократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборах
Три человека стали жертвами пожара в Красноярском крае
Комитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборы
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у Командорских островов
Екатеринбургскому "ловцу покемонов" вынесут приговор
Правительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лиц
"Сирийские демократические силы" заявили об освобождении города Эс-Саура
Совет ЕС утвердит законодательный акт о безвизовом режиме для Украины
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи