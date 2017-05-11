"Вашингтон" выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов могут быть задействованы в составе сборной РФ на проходящем в эти дни чемпионате мира-2017

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Клуб "Вашингтон" потерпел четвертое поражение от "Питтсбурга" в четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги и выбыл из дальнейшей борьбы.

В четверг утром завершился седьмой, решающий матч серии до четырех побед. Встреча прошла на льду "Вашингтона" и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу "Питтсбурга". Счет в серии стал 4-3 в его пользу.

Вылет "Вашингтона" означает, что российские хоккеисты, выступающие в его составе, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орловполучили возможность присоединиться к сборной РФ, которая в эти дни участвует на чемпионате мира 2017 года (проходит в Кельне и Париже). В свою очередь, "Питтсбург" с Евгением Малкиным продолжает турнирный путь, в следующем раунде он сыграет с "Оттавой".

"Вашингтон" в нынешнем сезоне во второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ, а Кубок Стэнли этим клубом не покорялся ни разу. Лишь однажды он вышел в финал, сделав это в 1998 году. В решающей серии "Вашингтон" уступил тогда "Детройту".

Действующий обладателем Кубка Стэнли является "Питтсбург", а чаще всего трофей выигрывал "Монреаль" - 24 раза.