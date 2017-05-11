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Спорт

Медведев посетовал на дефицит спортивных менеджеров в России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев, озвучивая задачи, стоящие перед "Фондом поддержки олимпийцев России", отметил, в частности, необходимость подготовки специалистов спортивных организаций.

"Мы знаем, что у современного спорта очень сложная экономика, причем очень часто к этой экономике густо подмешивается политика, и у нас сегодня явный дефицит профессиональных спортивных менеджеров, юристов", - сказал Медведев на заседании попечительского совета фонда.

В связи с этим он отметил, что многие российские спортсмены, завершившие свою карьеру, могли найти для себя новые возможности на этих направлениях.

"За счет фонда мы финансируем обучение таких спортсменов и специалистов", - сказал Медведев.

Кроме того, он отметил возросшее значение юридической поддержки российских спортсменов на фоне того, как в мировой спорт все чаще вмешивается политика.

"Ситуация для российского спорта сейчас не самая простая, и чтобы у наших спортсменов были все условия для полноценных тренировок, успешных выступлений, для честной борьбы за медали, ну, а в случае необходимости была бы квалифицированная юридическая поддержка, что, как мы убедились в последние годы, в последний период, совсем немаловажно", - сказал он.

Теги: спорт, Дмитрий Медведев
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