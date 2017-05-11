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Главного тренера "Спартака" Карреру оштрафовали на 100 тысяч рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил оштрафовать главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру на 100 тысяч рублей, сообщил глава КДК Артур Григорьянц журналистам в четверг.

Такому наказанию итальянский специалист подвергается за игнорирование общения с прессой по окончании матча 27-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги с томской "Томью" 6 мая в Москве. Сразу же после финального свистка встречи, завершившейся победой "Спартака" со счетом 1:0, Каррера отправился в подтрибунное помещение и не стал давать обязательное по регламенту флеш-интервью. Не дождались его и журналисты, прибывшие на послематчевую пресс-конференцию с его участием. Вместо Карреры в зал вышел пресс-аттаще "Спартака" Леонид Трахтенберг и сообщил, что Карреры на пресс-конференции не будет.

На следующий день после матча "Спартак" - "Томь" выяснилось, что московский клуб досрочно стал чемпионом России: "Зенит" на своем поле в Петербурге уступил грозненскому "Тереку" (0:1) и за три тура до финиша лишился шансов догнать лидирующих москвичей. Иных конкурентов в борьбе за золото у "Спартака" к тому моменту уже не осталось.

"Спартак" стал 10-кратным чемпионом России, в предыдущий раз он выигрывал турнир 16 лет назад.

Теги: футбол, ФК Спартак, Массимо Каррера, КДК РФС
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