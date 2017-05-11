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Мутко прокомментировал ситуацию со статусом легионеров атлетов стран ЕАЭС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что пока не видел решения коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о том, чтобы спортсменов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не считать легионерами, но отметил, что в России действует определенная процедура установления лимита на легионеров.

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"Я пока не видел решения коллегии. Мне сложно комментировать. На территории РФ есть федеральный закон о физкультуре и спорте. Лимит легионеров в каждом виде спорта устанавливается по предложению федерации приказом министерства спорта", - сказал "Интерфаксу" Мутко в четверг.

Он отметил, что в настоящее время процедура установления лимита на легионеров именно такая. "Это рынок труда, он регламентируется законодательством. Речь идет о спортивном гражданстве", - сказал Мутко.

Ранее в четверг коллегия ЕЭК приняла решение уведомить государства-члены ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран союза, сообщила пресс-служба коллегии.

"Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС", - заявила член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, процитированная в сообщении.

"Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран. На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам союза, - лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда", - сказала Минасян.

Лимит на легионеров в футболе и хоккее в России

В сезоне-2014/2015 в Российской футбольной премьер-лиге действовал лимит "семь плюс четыре": в составе одной команды в игре на поле могли выйти не более семи иностранных футболистов, не имеющих права выступить за сборную России, и четырех россиян. За несколько дней до начала следующего чемпионата России по футболу лимит был ужесточен до формулы "шесть плюс пять", по ней команды играют в настоящее время.

В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в российском футболе, одновременно на поле могут находиться не более трех легионеров.

Что касается Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то здесь в заявке на матч число легионеров не может превышать пяти, в том числе один вратарь. Два года назад совет директоров КХЛ принял решение по лимиту на иностранцев: хоккеисты из Белоруссии и Казахстана будут считаться легионерами, а в заявке клубов на матч может быть не более пяти иностранных игроков. Это решение побудило ряд клубов пойти на кардинальные изменения в заявки на сезон.

Теги: Виталий Мутко, спорт, ЕАЭС, РФПЛ, КХЛ, лимит на легионеров
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