Матч "Зенит" - "Краснодар" перенесен с арены "Санкт-Петербург" на "Петровский"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Матч 29-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и ФК "Краснодар" пройдет на стадионе "Петровский", а не на новой арене "Санкт-Петербург", как планировалось ранее.

"Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле "Стадиона Санкт-Петербург" к матчам Кубка конфедераций-2017 и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки", - говорится в сообщении пресс-службы Оргкомитета "Россия-2018".

Как отмечается в пресс-релизе, "представители ФИФА, Оргкомитета "Россия-2018", ФК "Зенит" и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на "Стадионе Санкт-Петербург", пришли к выводу, что уровень функциональной готовности "Стадиона Санкт-Петербург" соответствует требованиям для проведения матчей Кубок конфедераций".

"Стороны отмечают, что ранее на "Стадионе Санкт-Петербург" уже были успешно проведены 4 массово-культурных мероприятия, включая 2 домашних матча "Зенита"", - говорится в сообщении.

"По результатам наблюдений Оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА, функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики зрителей. При этом оставшееся время до проведения Кубка Конфедерации все вовлечённые в приготовление к турниру стороны смогут использовать для дальнейших работ по созданию сервисов, направленных на повышение комфорта болельщиков и уровня гостеприимства на стадионе", - говорится в заявлении.

После матча 27-го тура премьер-лиги, в котором "Зенит" на поле арены "Санкт-Петербург" уступил грозненскому "Тереку" (0:1), главный тренер петербургского ФК подверг резкой критике состояние газона.

Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет 17 мая.

Арена "Санкт-Петербург" в 2017 году примет матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году - игры чемпионата мира.