Россия победила Данию на ЧМ по хоккею

Все три гола россиян состоялись во втором периоде, причем - в течение 1 минуты 10 секунд игрового времени

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Дании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу российской команды. Все три гола состоялись во втором периоде, причем в течение 1 минуты 10 секунд игрового времени. На 36-й минуте отличились Богдан Киселевич и Сергей Плотников, на 37-й – Никита Гусев.

Таким образом, сборная России одержала четвертую победу и набрала 11 очков (в одном из выигранных матчей победы удалось добиться в серии буллитов) и возглавила группу А.

Команда Дании располагается на предпоследнем, седьмом месте (2 очка).

По регламенту турнира в плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Помимо Кельна матчи ЧМ-2017 принимает Париж.

В следующем матче сборная России сыграет со Словакией. матч пройдет 13 мая и начнется в 13:15 мск.