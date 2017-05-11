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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Россия победила Данию на ЧМ по хоккею

Все три гола россиян состоялись во втором периоде, причем - в течение 1 минуты 10 секунд игрового времени

Россия победила Данию на ЧМ по хоккею
Игроки сборной России
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Дании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу российской команды. Все три гола состоялись во втором периоде, причем в течение 1 минуты 10 секунд игрового времени. На 36-й минуте отличились Богдан Киселевич и Сергей Плотников, на 37-й – Никита Гусев.

Таким образом, сборная России одержала четвертую победу и набрала 11 очков (в одном из выигранных матчей победы удалось добиться в серии буллитов) и возглавила группу А.

Команда Дании располагается на предпоследнем, седьмом месте (2 очка).

По регламенту турнира в плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Помимо Кельна матчи ЧМ-2017 принимает Париж.

В следующем матче сборная России сыграет со Словакией. матч пройдет 13 мая и начнется в 13:15 мск.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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