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"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФА

В полуфинале соревнования эти команды прошли "Сельту" и "Лион" соответственно

"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФА
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо во время матча с "Сельтой"
Фото: Reuters

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс" завоевали путевки в финал Лиги Европы УЕФА сезона-2016/17.

В полуфинале они оказались сильнее испанской "Сельты" и французского "Лиона" соответственно.

"Манчестер Юнайтед" ответный матч с "Сельтой" проводил на своем поле. В первом матче он выиграл у соперника в гостях со счетом 1:0. В ответном на своем поле МЮ сыграл с "Сельтой" вничью – 1:1. На 17-й минуте Маруан Феллайни открыл счет и вывел английскую команду вперед. На 85-й минуте футболист "Сельты" Факундо Ронкалья провел ответный гол. В оставшееся до окончания второго тайма время испанской команде вырвать победу не удалось.

Обе команды доигрывали матч в неполном составе. В результате стычки, произошедшей на поле после ответного гола, были удалены по игроку каждой из команд. В составе МЮ красную карточку получил Эрик Бейи, в составе "Сельты" – тот самый автор гола Ронкалья.

Что касается "Аякса", то после домашней крупной победы над "Лионом" со счетом 4:1 в гостях он уступил этому сопернику со счетом 1:3. На 27-й минуте игрок "Аякса" Каспер Дольберг нанес точный удар по воротам французского клуба. Однако "Лион" нашел в себе силы ответить тремя голами, причем первые два из них состоялись прямо перед перерывом. На 45-й минуте Александр Ляказетт реализовал назначенный в ворота "Аякса" пенальти, а через минуту, в компенсированное время он же снова провел гол. На 81-й минуте Рашид Геззаль довел счет до 3:1 в пользу "Лиона". Но этот результат французскую команду не устроил.

В этой встрече также не обошлось без удаления. На 84-й минуте вторую желтую карточку получил футболист "Аякса" Ник Виргевер.

Таким образом, в финале Лиги Европы сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Аякс". Финал пройдет 24 мая в Стокгольме. В прошлом году турнир выиграла испанская "Севилья".

Кто выступал за Россию

В Лиге Европы-2016/17 Россию изначально представляли три клуба "Спартак", "Краснодар" и "Зенит". московский "Спартак" не смог пройти квалификацию, петербургский "Зенит" завершил выступление здесь в 1/16 финала, а ФК "Краснодар" - в 1/8 финала. Впрочем, с 1/16 финала к участию в Лиге Европы приступил ФК "Ростов", ставший третьим в своей группе в Лиге чемпионов. Как и "Краснодару", ему удалось добраться до 1/8 финала.

Кто пересекался с клубами из России

Ряд участников полуфинала Лиги Европы в нынешнем евросезоне с российскими клубами.

Так, "Аякс" пытался пробиться на групповую стадию Лиги чемпионов, но был выбит стремившемся туда же "Ростовом". В 1/8 финала ЛЕ уже "Ростов" был бит английской командой "Манчестер Юнайтед".

В 1/8 финала "Краснодар" уступил по сумме двух встреч "Сельте".

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА
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