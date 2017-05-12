Матч звезд КХЛ-2018 пройдет в Астане

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и ХК "Барыс" (Астана) подписали соглашение о проведении Недели звезд хоккея-2018 в Астане, сообщает пресс-служба КХЛ в пятницу.

Подписанный меморандум предполагает, что Неделя звезд хоккея пройдет в столице Казахстана с 10 по 14 января и в едином формате включит в себя Матч звезд ЖХЛ (Женской хоккейной лиги), Кубок вызова МХЛ (Молодежной хоккейной лиги) и Матч звезд КХЛ, в том числе – Мастер-шоу.

В церемонии подписания соглашения приняли участие президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, аким города Астаны Асет Исекешев и президент хоккейного клуба "Барыс" Аскар Шопобаев.

Как заявил Чернышенко, Астана выбрана местом проведения Недели звезд хоккея не случайно.

"Столица Казахстана – удобный город с развитой инфраструктурой, располагающий одной из самых современных и комфортабельных арен в КХЛ. Всем известно, что жители Казахстана любят хоккей, хорошо разбираются в игре и поэтому с особой радостью примут Неделю звёзд и всех гостей и участников этого значимого события", - приводятся слова главы КХЛ.

"Как и год назад в Уфе, мы заключили особое соглашение, которое обеспечит высокий уровень организации и координации при подготовке к мероприятию. Уверен, что Астана-2018 станет памятной страницей в многолетней истории звёздного шоу", - отметил Д.Чернышенко.

Помимо Астаны, на проведение Недели звезд хоккея претендовали Владивосток, Казань и Хельсинки.

Матчи звезд КХЛ проводятся с сезона-2008/09, впервые мероприятие прошло в Москве. Далее матчи проводились в Минске, Санкт-Петербурге, Риге, Челябинске, Братиславе, Сочи, Москве и Уфе.