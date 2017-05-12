Медведев поддержал идею провести в РФ турниры с иностранными легкоатлетами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею спортсменов о проведении в России различных соревнований с приглашением иностранных легкоатлетов.

Во время общения со спортсменами, занимающимися в центре легкой атлетики Новогорска, он отметил: "У нас действительно условия неплохие", - сказал глава правительства, заметив, что в России проводятся соревнования.

Медведев поинтересовался, приезжают ли в страну иностранные спортсмены, на что получил отрицательный ответ от президента президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.

"Нет. Иностранцам запрещено. Это не наш запрет", - ответил Шляхтин.

"Я просто думаю, каким образом эту "блокаду" снять, чтобы спортсмены приезжали, - сказал Медведев. - Я еще могу понять претензии какие-то, которые могут формулироваться по линии отношения с федерацией, и так далее, но приезд иностранных спортсменов каким образом (мешает - ИФ), они что, здесь заболеют, "заразятся"?"

"То есть, мотивируется тем, что "воздух отравлен"?" - задался вопросом он.

"Нам это все нужно перетерпеть, эмоции в сторону сдвинуть", - сказал Медведев.

В ноябре совет Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) приостановила членство ВФЛА из-за допингового скандала в РФ. С тех пор российские легкоатлеты не могут выступать за свою страну в международных соревнованиях, в России не проводятся международные турниры, а те, которые были запланированы, - перенесены в другие страны.