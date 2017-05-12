На финал Лиги Европы УЕФА назначен словенский арбитр Скомина

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром финала Лиги Европы УЕФА между голландским "Аяксом" и английским "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Помощники арбитра - Юре Прапротник, Роберт Вукан (Словения), четвертый арбитр - Джанлука Рокки (Италия), дополнительные помощники арбитра - Матей Юг, Славко Винчич (Словения), резервный помощник арбитра - Томаж Кланчник (Словения).

Отмечается, что Д.Скомина, имеющий международную категорию с 2003 года, работал на Евро-2016. Во Франции ему доверили четыре матча, в том числе поединок 1/8 финала между Исландией и Англией, а также четвертьфинал между Уэльсом и Бельгией. В нынешнем сезоне 40-летний арбитр обслужил шесть игр Лиги чемпионов УЕФА, в том числе ответный поединок 1/4 финала между "Монако" и дортмундской "Боруссией". В течение прошлых пяти кампаний он работал на шести еврокубковых полуфиналах, но впервые будет судить решающий матч клубного турнира УЕФА.

Финал пройдет 24 мая в Стокгольме. В прошлом году турнир выиграла испанская "Севилья".