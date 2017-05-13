Сборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею и вышла в плей-офф

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились крупной победы над национальной командой Словакии в матче очередного тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча прошла в Кельне в субботу и завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 2:0) в пользу российской команды. В ее составе шайбы забросили Евгений Дадонов (дважды), Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин, Владислав Гавриков.

Ещё один великолепный сейв Василевского, который вы могли пропустить. ШЛЕМОМ отражает шайбу Андрей! pic.twitter.com/mXJPZkJ5Ck — Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2017 г.

Таким образом, сборная России набрала 14 очков, возглавила группу А и обеспечила себе место в плей-офф. На втором месте в ней идет команда США (12 очков), которая ранее в субботу одержала победу над Латвией – 5:3. Латвийская сборная, в свою очередь, занимает четвертое место (9), а на третьем находится сборная Швеции (10).

Поздравляем Владислава Гаврикова с первой шайбой на ЧМ! Вот какой она получилась, это 6:0! pic.twitter.com/xgCsUAzM5A — Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2017 г.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды. Российская команда теперь недосягаема для тех, кто в ее группе располагается ниже четвертого места.

Российской сборной осталось провести в группе два матча: 15 мая Россия - Латвия (21:15 мск), 16 мая Россия - США (17:15 мск).

Помимо Кельна матч ЧМ принимает Париж.