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Сборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею и вышла в плей-офф

Есть обновление от 19:50

Российские хоккеисты забросили словакам шесть безответных шайб

Сборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею и вышла в плей-офф
Игрок сборной Словакии Томаш Грнка и вратарь сборной России Андрей Василевский (слева направо)
Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились крупной победы над национальной командой Словакии в матче очередного тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча прошла в Кельне в субботу и завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 2:0) в пользу российской команды. В ее составе шайбы забросили Евгений Дадонов (дважды), Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин, Владислав Гавриков.

Таким образом, сборная России набрала 14 очков, возглавила группу А и обеспечила себе место в плей-офф. На втором месте в ней идет команда США (12 очков), которая ранее в субботу одержала победу над Латвией – 5:3. Латвийская сборная, в свою очередь, занимает четвертое место (9), а на третьем находится сборная Швеции (10).

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды. Российская команда теперь недосягаема для тех, кто в ее группе располагается ниже четвертого места.

Российской сборной осталось провести в группе два матча: 15 мая Россия - Латвия (21:15 мск), 16 мая Россия - США (17:15 мск).

Помимо Кельна матч ЧМ принимает Париж.

Теги: хоккей
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