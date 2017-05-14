В Грозном установлен рекорд по числу участников этапа РСКГ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Спортивные комиссары допустили к участию в первом этапе чемпионата Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) – 2017 в Грозном рекордное количество пилотов.

В пяти технических классах выступил 81 спортсмен, тогда как предыдущий рекорд – он был установлен в прошлом сезоне в Казани – составил 61 участника.

Заезды гонщиков в рамках этапа проходят в этот уикенд на автодроме "Крепость Грозная" в столице Чечни, а сам этап, как сообщалось, посвящен памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и проходит при поддержке администрации республики.

Соревнование вызвало у местных зрителей высокий интерес, трибуны были заполнены на протяжении всего первого дня гонок, ожидается аншлаг и во время воскресных заездов.

Чемпионат Российской серии кольцевых гонок проходит в пяти технических классах – Туринг, Туринг-лайт, Национальный, Супер-продакшн и Юниор. В воскресенье, по итогам заездов уикенда, определятся победители в этих классах.

Cогласно гоночному календарю следующие этапы пройдут на автодромах Смоленска, Нижнего Новгорода, Казани и Подмосковья.