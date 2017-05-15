Шарапова вышла во второй круг турнира в Риме

Мария Шарапова во время матча с Кристиной Макхэйл

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова добилась победы над американкой Кристиной Макхэйл в матче первого круга турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме.

Встреча прошла в понедельник и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Шараповой.

В следующем круге российская спортсменка сыграет с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони.

Ранее организаторы турнира предоставили Шараповой на участие в соревновании специальное приглашение (Wild Card).

Турнир в Риме стал для нее третьим после возвращения на корт. Ранее она выступила после дисквалификации из-за мельдония на турнире в Штутгарте, где добралась до полуфинала, и в Мадриде, где она завершила выступление во втором круге.