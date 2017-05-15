Сборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккею

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились крупной победы над национальной командой Латвии в матче очередного тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Кельне в понедельник, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян. В составе победителей отличились Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Антон Белов.

Победа позволила сборной России, ранее обеспечившей выход в плей-офф, набрать 17 очков и вновь выйти на первое место в группе А. Второе место занимает команда США (15 очков), с которой россияне сыграют во вторник (начало – 17:15 мск).

Латвия занимает в группе четвертое место, у нее 9 очков. Латвийцы рискуют не попасть в плей-офф. Столько же баллов имеет занимающая пятое место Германия.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды. Российская команда теперь недосягаема для тех, кто в ее группе располагается ниже четвертого места.

Помимо Кельна матчи ЧМ-2017 принимает Париж.