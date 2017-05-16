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Спорт

Иностранные участники ЧМ по стрельбе едва не остались без оружия

Из-за антироссийских санкций спортсменам запретили вывозить свои карабины в страну проведения мирового первенства

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Часть иностранных спортсменов, приехавших в Россию на первый в истории Чемпионат мира по практической стрельбе, осталась без оружия, так как власти их стран из-за санкций запретили вывозить его из страны для ввоза в Россию, сообщила директор по внешним коммуникациям концерна "Калашников" София Иванова.

"Многие иностранные участники оказались заложниками санкционной политики своих стран и остались без оружия на первом Чемпионате мира по практической стрельбе: им было отказано в его вывозе", - написала Иванова в фейсбуке во вторник.

В связи с этим, по ее словам, "концерн "Калашников" изготовит и передаст Федерации по практической стрельбе 60 карабинов "Сайга".

Она не уточнила, сколько иностранных спортсменов собираются приехать на чемпионат в Россию и из каких именно стран.

Первый в истории этого вида спорта чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 1 по 11 июня в парке "Патриот" в Подмосковье. В 2013 году Международная конфедерации практической стрельбы на 37-й генеральной ассамблее единогласно избрала Россию страной проведения первого мирового первенства.

Иванова пообещала, что российские оружейники сделают все возможное, чтобы иностранные спортсмены смогли выступить на своем первом чемпионате, которого они ждали 27 лет, и отметила, что в концерне считают, что "спорт должен быть вне политики".

Теги: стрельба, Калашников
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