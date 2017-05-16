Гендиректор Единой лиги ВТБ назвала невозможным введение в клубах потолка зарплат

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что введение в клубах лиги потолка зарплат в настоящее время нереально.

"У нас это не возможно, так как две команды Лиги ВТБ играют в Евролиге и они хотят быть там конкурентоспособным", - написала Корстин в твиттере.

Нет, у нас это не возможно, т.к 2 команды Лиги ВТБ играют в Евролиге и они хотят быть там конкурентноспособным. https://t.co/ZB7V32EuHg — Ilona Korstin (@IlonaK10) May 16, 2017

В сезоне-2016/17 Россию в Евролиге представляли московский ЦСКА и казанский УНИКС. ЦСКА в итоге добрался до Финала четырех (стартует 19 мая), а УНИКСу не удалось выйти в плей-офф.

ЦСКА - действующий победитель Евролиги.