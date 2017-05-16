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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Белоруссия одержала вторую победу на ЧМ по хоккею

Она победила Норвегию, а Швеция выиграла у Словакии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сборная Белоруссии добилась победы над национальной командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) в пользу белорусской команды.

Таким образом в семи матчах сборная Белоруссии выиграла всего дважды, набрала 7 очков и, заняв предпоследнее, седьмое место в группе В, выбыла из борьбы за медали. Норвегия заняла шестое место (8 очков) и также не смогла выйти в плей-офф.

В группе А, матчи которой проходят в Кельне, Швеция нанесла поражение Словакии – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Шведы поднялись на второе место – 16 очков. На третье место опустилась команда США (15), которая во вторник сыграет с лидером группы, сборной России (17). Словакия – на седьмом месте (4).

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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