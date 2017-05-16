Президент КХЛ выступил за сокращение числа клубов в лиге

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) должно быть 24 клуба, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции во вторник в Москве.

"Мы предполагаем, что количество клубов, которые могли бы быть в лиге, - 24. Этот показатель был математически рассчитан при анализе большого количества данных", - сказал он.

"Пересмотр числа клубов и оптимизация состава клуба по комплексной оценке позволит решить вопрос о сокращении расходов, которые идут на компенсацию игрокам. Будет стимулирован рынок игроков, которых сейчас на все клубы не хватает, будет расти уровень чемпионата и зрелищность, возрастет коммерческий потенциал", - добавил Чернышенко.

В настоящее время в КХЛ играют 29 команд.

При этом президент лиги добавил, что КХЛ может рассмотреть включение сильных клубов из Азии или Европы.

"Лига - самый сильный продукт на евроазиатском пространстве, через сезон или два лигу могут пополнить сильные клубы из Японии, Китая и Южной Кореи, где в 2018 году состоится Олимпиада. Если говорить про Европу, то это могут быть клубы из традиционных хоккейных и нехоккейных стран. Если это будут серьезные с маркетинговой стороны клубы, то это пойдет на пользу лиге, добавил зрелищности", - заявил Чернышенко.