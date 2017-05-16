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"Спартак" разрешит своим болельщикам выйти на поле после матча с "Тереком"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" намерен отпраздновать победу в чемпионате России по футболу вместе со своими фанатами по окончании последнего в сезоне домашнего матча - поединка против грозненского "Терека", который пройдет 17 мая на стадионе "Открытие".

Как сообщает официальный сайт красно-белых, по завершении встречи состоится торжественная церемония, во время которой спартаковцам будет вручен кубок чемпионов России по футболу сезона-2016/2017.

"В эти радостные минуты болельщики смогут находиться рядом с командой. ФК "Спартак-Москва" совместно с официальным фан-клубом подготовил программу праздничного мероприятия. Она включает в себя организованный выход спартаковских поклонников на поле", - говорится в заявлении, в котором также уточняется порядок выхода болельщиков.

Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Все билеты на этот матч проданы.

Теги: футбол, Спартак, РФПЛ
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