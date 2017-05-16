Шарапова снялась с турнира в Риме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла доиграть матч второго круга турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме против представительницы Хорватии Мирьяны Лучич-Барони.

Шарапова отказалась от дальнейшей борьбы при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу. Таким образом, она не сможет бороться за главный трофей в турнире.

Между тем, ранее стало известно о том, что Шарапова не получила специального приглашения (Wild Card) на турнир серии "Большого шлема" Roland Garros в Париже. Кроме того, из-за низкого рейтинга, связанного с тем, что она отбывала дисквалификацию из-за мельдония, россиянка не сможет пробиться на Roland Garros и через квалификацию.

Турнир в Риме стал для нее третьим после возвращения на корт. Ранее она выступила после дисквалификации из-за мельдония на турнире в Штутгарте, где добралась до полуфинала, и в Мадриде, где она завершила выступление во втором круге.