Главные новости
В миреСША объявили условия для диалога с КНДРВ РоссииИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоСпортСборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017
Спорт

Шарапова снялась с турнира в Риме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла доиграть матч второго круга турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме против представительницы Хорватии Мирьяны Лучич-Барони.

Шарапова отказалась от дальнейшей борьбы при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу. Таким образом, она не сможет бороться за главный трофей в турнире.

Между тем, ранее стало известно о том, что Шарапова не получила специального приглашения (Wild Card) на турнир серии "Большого шлема" Roland Garros в Париже. Кроме того, из-за низкого рейтинга, связанного с тем, что она отбывала дисквалификацию из-за мельдония, россиянка не сможет пробиться на Roland Garros и через квалификацию.

Турнир в Риме стал для нее третьим после возвращения на корт. Ранее она выступила после дисквалификации из-за мельдония на турнире в Штутгарте, где добралась до полуфинала, и в Мадриде, где она завершила выступление во втором круге.

Теги: теннис, Мария Шарапова
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Шарапову не пригласили на Roland GarrosШарапову не пригласили на Roland Garros
Чтобы квалифицироваться на этот турнир, ей нужно было дойти до финала турнира в Штутгарте, первого после ее возвращения на корт, но там она дошла до 1/2 финалаПодробнее
Сборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017Сборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017
Подопечные Знарка заняли второе место в группеПодробнее
Россия - США. ОнлайнРоссия - США. Онлайн
Российские и американские хоккеисты ведут борьбу за первое место в группе на ЧМПодробнее
Сборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккеюСборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной РФ вновь возглавили турнирную таблицу в своей группеПодробнее
Шарапова вышла во второй круг турнира в РимеШарапова вышла во второй круг турнира в Риме
В стартовом раунде соревнования россиянка, получившая на турнир специальное приглашение, обыграла американцу Кристину МакхэйлПодробнее
Черчесов объяснил отсутствие Кокорина и Шатова в расширенном составе сборной РФЧерчесов объяснил отсутствие Кокорина и Шатова в расширенном составе сборной РФ
По его словам, они проводят "неоднозначный сезон", им нужно сконцентрироваться, проанализировать свои действияПодробнее
Назван расширенный состав сборной России на Кубок конфедерацийНазван расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций
В предварительную заявку вошли 30 футболистов, сюда, в частности, не попали участники Евро-2016 Александр Кокорин и Павел МамаевПодробнее
Сборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею и вышла в плей-оффСборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею и вышла в плей-офф
Российские хоккеисты забросили словакам шесть безответных шайбПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 мая6 фото
15 мая
Фотохроника 15 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть

Алексей Волин о блокировке российских соцсетей на Украине

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША объявили условия для диалога с КНДРВ РоссииИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоСпортСборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017СпортШарапову не пригласили на Roland Garros
США объявили условия для диалога с КНДР
Шарапова снялась с турнира в Риме
Спасатели сообщили о телах двух погибших под завалами в Волгограде
На Украине введут штрафы за невыполнение указа о запрете российских соцсетей
Шарапову не пригласили на Roland Garros
Администрация президента Украины сообщила об атаке на свой сайт
Россия и Индонезия рассмотрят возможность обмена истребителей на каучук
ФАС возбудила административное дело в отношении российского офиса Deloitte
Трамп назвал встречу с Лавровым "очень-очень" успешной
Что произошло за день: вторник, 16 мая
В Чечне сочли иск ЛГБТ-организаций попыткой оказать давление на Кадырова
Российско-китайский инвестфонд подал заявку на инвестиции в "Яндекс.Такси"
Советник Трампа не увидел угрозы нацбезопасности в беседе президента с Лавровым
Женщина в поликлинике Ростова-на-Дону сбросила с лестницы малолетнюю дочь
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи