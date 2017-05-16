Россия сыграет с Чехией в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею сыграет с национальной командой Чехии в матче 1/4 финала проходящего в Кельне и Париже чемпионата мира.

Четвертьфинальная пара с участием российской команды определилась во вторник по окончании ряда матчей группового этапа турнира. Команда России после поражения от сборной США (3:5) в матче тура заняла в группе А второе место и по регламенту соревнования в первом раунде плей-офф должна сыграть с командой, финишировавшей на третьем месте группы В. Ею стала сборная Чехии.

Чешскую команду могла обойти Финляндия, но во вторник та уступила Канаде и осталась в группе В на четвертом месте.

Четвертьфиналы пройдут 18 мая.