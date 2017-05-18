Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Россия - Чехия. Онлайн

Есть обновление от 16:24

Российские хоккеисты ведут борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира

Россия - Чехия. Онлайн
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Российские хоккеисты ведут борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира

14'

Евгений Кузнецов летел с шайбой по левому борту, спустя мгновение его уже видели за воротами чешской сборной. Оттуда он выдал передачу на Никиты Кучерова и тот мощно выстрелил в дальний угол. 2:0!!!

13'
Гол!!!

ГООООООЛ! 2:0 в пользу сборной России!!!!

13'

Якуб Ержабек частенько гостил в Подмосковье. Что не так уж и сложно было делать, будучи игроком подольского "Витязя". Он здесь играл в прошлом сезоне. Из Подольска он затем перебрался в Монреаль, где теперь защищает цвета одноименного клуба НХЛ.

12'

Ержабек удален в составе сборной Чехии - за недозволенный силовой прием. Он удален на две минуты

12'

В равных составах играют команды!

11'

Контратака сборной России два в одного! Ничушкин приблизился к воротам, выдал пас налево на Телегина, а тому не удалось замкнуть! Жаль

10'
Удаление

Никита Гусев удален в составе сборной России. Т

9'

Дмитрий Орлов, получив передачу от Сергей Плотникова у правого борта, сместился в центр чешской зоны и после пары обманных движений нанес точный бросок! Мы повели в счете!!

9'
Гол!!!

ГОООООООЛ! 1:0 в пользу сборной России!!!

9'

В полном составе сборная Чехии

9'

Пропустил вратарь сборной Чехии Францоуз шайбу, пущенную Плотниковым, но у самой линии нападающий Плеканец смог ее настичь и выбросить подальше от ворот

8'

Проворов у синей линии возился с шайбой и, увидев прессингующего соперника, вышел из зоны

7'

Практически сразу же чехи выбросили шайбу из своей зоны.  Да и в следующей атаке шайба не особо "старалась" в ней закрепиться

7'
Удаление

Ну хоть в большинстве какое-то время поиграем. В составе чешской команды удален Давил Пастрнак.

6'

Прямо-таки штурм на ворота сборной России. Червенка сейчас чуть не попал в пустой угол ворот. Повезло нам.

5'

Василевскому вновь удалось отразить чешский бросок

5'

Сборная России - в полном составе!

4'

Контратака россиян в меньшинстве. Бросить не удалось, шайба самостоятельно докатилась до вратаря

4'

В целом россияне обороняются неплохо. Соперник толком не провел более-менее вменяемой позиционной атаки и периодически он теряет шайбу, а вместе с ней - и время.

3'

Неприятный момент. Наместников получил травму. Он ногой отразил мощный бросок и упал от боли. Партнеры по команде помогли ему добратьмя до борта

3'
Удаление

Удаление в составе сборной России. На две минуты "дисквалифицирован" Сергей Андронов

2'

Томаш Плеканец опасно бросал из круга для вбрасывания - вратарь отразил

2'

В игру уступил российский вратарь Андрей Василевский. А после вбрасывания нашим, к счастью, удалось вынести шайбу из своей зоны

1'

На первой же минуте чешские хоккеисты закрепились в зоне сборной России

1'

Матч начался! Успехов сборной России! Проигрывать нельзя!

"Но естественно, мы будем рассказывать ему о том, какой счет, что происходит", - уточнил Песков.

"Еще будет продолжаться совещание с военными, на шесть часов запланировано другое мероприятие, поэтому вряд ли у него получится. Он работает в это время", - сказал Песков журналистам.

Президент России Владимир Путин, к сожалению, скорее всего не сможет посмотреть игру. И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сейчас скажет, почему.

Напомним, что сборная России финишировала на втором месте в группе А. Матчи этой группы проходили в Кельне. Первое место заняла команда США, она и сегодня сыграет в Кельне. А наша команда скрепя сердцем уехала в Париж. Скрипело, впрочем, и что-то другое. Поезд, на котором должны были уехать россияне, сломался. Поэтому отъезд был задержан на несколько часов.  Ну ничего, бывает.

Уже известен состав сборной России на сегодняшнюю игру.  Он представлен следующим образом:

По прогнозам букмекеров сборная России просто непобедима. Однако в матче с США победный прогноз не сбылся. А сейчас?
 

Ну и еще две четвертьфинальные пары: США - Финляндия (начало - 17:15), Швейцария - Швеция (21:15)

Победитель пары сыграет с победителем пары Канада - Германия. Они тоже сыграют сегодня, но позже. Начало запланировано на 21:15 по московскому времени.

Место проведения матча - Париж.

Здравствуйте! Сегодня в 17:15 начнется матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, сыграют сборные России и Чехии. Мы же предлагаем текстовую трансляцию этого противостояния.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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