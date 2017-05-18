Россия - Чехия. Онлайн

Напомним, что сборная России финишировала на втором месте в группе А. Матчи этой группы проходили в Кельне. Первое место заняла команда США, она и сегодня сыграет в Кельне. А наша команда скрепя сердцем уехала в Париж. Скрипело, впрочем, и что-то другое. Поезд, на котором должны были уехать россияне, сломался. Поэтому отъезд был задержан на несколько часов. Ну ничего, бывает.