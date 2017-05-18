Россия - Чехия. Онлайн

Российские хоккеисты ведут борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира
Евгений Кузнецов летел с шайбой по левому борту, спустя мгновение его уже видели за воротами чешской сборной. Оттуда он выдал передачу на Никиты Кучерова и тот мощно выстрелил в дальний угол. 2:0!!!
ГООООООЛ! 2:0 в пользу сборной России!!!!
Якуб Ержабек частенько гостил в Подмосковье. Что не так уж и сложно было делать, будучи игроком подольского "Витязя". Он здесь играл в прошлом сезоне. Из Подольска он затем перебрался в Монреаль, где теперь защищает цвета одноименного клуба НХЛ.
Ержабек удален в составе сборной Чехии - за недозволенный силовой прием. Он удален на две минуты
В равных составах играют команды!
Контратака сборной России два в одного! Ничушкин приблизился к воротам, выдал пас налево на Телегина, а тому не удалось замкнуть! Жаль
Никита Гусев удален в составе сборной России. Т
Дмитрий Орлов, получив передачу от Сергей Плотникова у правого борта, сместился в центр чешской зоны и после пары обманных движений нанес точный бросок! Мы повели в счете!!
ГОООООООЛ! 1:0 в пользу сборной России!!!
В полном составе сборная Чехии
Пропустил вратарь сборной Чехии Францоуз шайбу, пущенную Плотниковым, но у самой линии нападающий Плеканец смог ее настичь и выбросить подальше от ворот
Проворов у синей линии возился с шайбой и, увидев прессингующего соперника, вышел из зоны
Практически сразу же чехи выбросили шайбу из своей зоны. Да и в следующей атаке шайба не особо "старалась" в ней закрепиться
Ну хоть в большинстве какое-то время поиграем. В составе чешской команды удален Давил Пастрнак.
Прямо-таки штурм на ворота сборной России. Червенка сейчас чуть не попал в пустой угол ворот. Повезло нам.
Василевскому вновь удалось отразить чешский бросок
Сборная России - в полном составе!
Контратака россиян в меньшинстве. Бросить не удалось, шайба самостоятельно докатилась до вратаря
В целом россияне обороняются неплохо. Соперник толком не провел более-менее вменяемой позиционной атаки и периодически он теряет шайбу, а вместе с ней - и время.
Неприятный момент. Наместников получил травму. Он ногой отразил мощный бросок и упал от боли. Партнеры по команде помогли ему добратьмя до борта
Удаление в составе сборной России. На две минуты "дисквалифицирован" Сергей Андронов
Томаш Плеканец опасно бросал из круга для вбрасывания - вратарь отразил
В игру уступил российский вратарь Андрей Василевский. А после вбрасывания нашим, к счастью, удалось вынести шайбу из своей зоны
На первой же минуте чешские хоккеисты закрепились в зоне сборной России
Матч начался! Успехов сборной России! Проигрывать нельзя!
"Но естественно, мы будем рассказывать ему о том, какой счет, что происходит", - уточнил Песков.
"Еще будет продолжаться совещание с военными, на шесть часов запланировано другое мероприятие, поэтому вряд ли у него получится. Он работает в это время", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин, к сожалению, скорее всего не сможет посмотреть игру. И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сейчас скажет, почему.
Напомним, что сборная России финишировала на втором месте в группе А. Матчи этой группы проходили в Кельне. Первое место заняла команда США, она и сегодня сыграет в Кельне. А наша команда скрепя сердцем уехала в Париж. Скрипело, впрочем, и что-то другое. Поезд, на котором должны были уехать россияне, сломался. Поэтому отъезд был задержан на несколько часов. Ну ничего, бывает.
Уже известен состав сборной России на сегодняшнюю игру. Он представлен следующим образом:
А вот и наш состав на матч с Чехией. Есть изменения в звеньях, Василевский в воротах: pic.twitter.com/qeOBsayw69— Хоккей России (@russiahockey) May 18, 2017
По прогнозам букмекеров сборная России просто непобедима. Однако в матче с США победный прогноз не сбылся. А сейчас?
Букмекеры оценили шансы сборной России по хоккею выиграть четвертьфинал ЧМ https://t.co/r8IrDWuF1K— Интерфакс (@interfax_news) May 17, 2017
Ну и еще две четвертьфинальные пары: США - Финляндия (начало - 17:15), Швейцария - Швеция (21:15)
Победитель пары сыграет с победителем пары Канада - Германия. Они тоже сыграют сегодня, но позже. Начало запланировано на 21:15 по московскому времени.
Место проведения матча - Париж.
Здравствуйте! Сегодня в 17:15 начнется матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, сыграют сборные России и Чехии. Мы же предлагаем текстовую трансляцию этого противостояния.