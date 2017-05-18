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Назван состав сборной России на матч 1/4 финала ЧМ по хоккею с Чехией

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на четвертьфинальный матч чемпионата мира против национальной команды Чехии.

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Андрей Василевский (Илья Сорокин);

Звенья: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин; Виктор Антипин - Антон Белов, Никита Гусев – Вадим Шипачев– Евгений Дадонов; Иван Проворов, Артемий Панарин - Владислав Наместников – Никита Кучеров; Дмитрий Орлов - Артем Зуб, Сергей Плотников - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов, Владимир Ткачев.

Матч пройдет в Париже в четверг и стартует в 17:15 мск. Победитель в полуфинале сыграет с победителем пары Канада – Германия.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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