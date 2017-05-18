Павлюченкова уступила Халеп в третьем круге теннисного турнира в Риме

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от румынки Симоны Халеп в матче третьего круга турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме.
Матч за выход в четвертьфинал соревнования завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:0 в пользу Халеп.
Таким образом, Павлюченкова выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде турнира.
Ранее в первом круге из турнира выбыли Елена Веснина и Дарья Касаткина, во втором - Мария Шарапова, в третьем - Светлана Кузнецова.
В третьем круге свой матч проводит Екатерина Макарова.